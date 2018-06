Xutos & Pontapés, Sérgio Godinho, Jorge Palma, Dead Combo, Capitão Fausto, Legendary Tiger Man, Boss AC são alguns das centenas de protagonistas de quase 40 espetáculos dos dois palcos principais da próxima Festa do "Avante!".

Segundo a organização, a 42.ª edição do grande evento político-cultural comunista, que serve também de "rentrée", vai ter como temática dominante o segundo centenário do nascimento do filósofo alemão Karl Marx, autor da emblemática obra "O Capital" e também do "Manifesto Comunista", entre 07 e 09 de setembro, no Seixal.

"É cada vez mais difícil de organizar [a festa] pela grande quantidade e qualidade de projetos e propostas que nos fazem", descreveu Madalena Santos, membro da comissão de espetáculos e da organização da Festa do Avante!", referindo-se a artistas que ficam de fora do cartaz anualmente.

A dirigente rejeitou o "rótulo" de "festival" [de verão], pois, "nenhum outro desses tais festivais respeita ou tem a tradição de grandíssima presença da música portuguesa", com "todas as tendências e géneros musicais": do fado ao rap, passando por blues, jazz, música popular ou música clássica".

As vozes de Ana Bacalhau ou Aldina Duarte, de Carlão com António Zambujo e Manel Cruz e dos Orelha Negra, Black Mamba e Couple Cofee são outras com presença marcada, além da banda palestiniana eletrónica 47 Soul, a cantora de gospel norte-americana Sharrie Williams, o cantor e guitarrista francês Slim Paul ou grupo cabo-verdiano Tubarões, entre muitos outros, em quase duas dezenas de palcos ou espaços de animação dedicados também às artes plásticas, literatura, teatro, cinema, desporto.

"Uma festa construída com trabalho, militante, pelos militantes do partido e da JCP, muitos amigos da festa, por gente dos mais variados saberes que, em jornadas de trabalho e convívio, iniciadas no passado dia 16 de junho, fazem da Festa do Avante! uma imensa obra coletiva", classificou Alexandre Araújo, membro do secretariado do Comité Central do PCP.

A música começa a soar nas Quinta da Atalaia e do Cabo da Marinha na sexta-feira (07 setembro), após do discurso de abertura do secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, por volta das 19:00, com o habitual concerto sinfónico, este ano intitulado "Em louvor do Homem", dedicado à vida e obra de Marx", com obras de Copland, Bernstein, Mendelssohn, Tchaikosky e Beethoven.

Os concertos e outras atividades culturais decorrerão sábado e domingo, a partir das 10:00, com numerosas atuações, além da intervenção política de fundo, no último dia (09 de setembro), do líder comunista, pelas 18:00.