Um avião da companhia aérea tanzaniana Precision Air despenhou-se no Lago Vitória, na região de Kagera, no noroeste do país, com 52 pessoas a bordo, sem que até ao momento haja notícia de vítimas mortais.

O avião, que viajava da capital comercial da Tanzânia Dar es Salaam para Bukoba via Mwanza, terá caído no lago pouco antes de tentar aterrar no aeroporto de Bukoba, de acordo com relatórios preliminares das forças de segurança, devido a fortes chuvas e ventos fortes. Os socorristas, segundo a emissora estatal tanzaniana TBC, já começaram a retirar da água os 49 passageiros e três membros da tripulação do avião modelo ATR 42-500. A Presidente do país, Samia Suluhu, já está a par do incidente. “Envio as minhas condolências a todos aqueles que foram afetados por este acidente. Vamos manter a calma enquanto a operação de resgate continua, enquanto pedimos a Deus que nos ajude”, disse Suluhu na sua conta do Twitter. MC // ZO Lusa/Fim Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram