A aeronave, um Boeing 777, tinha descolado de Narita com destino a Los Angeles, nos EUA, por volta das 10:16 (01:16 em Lisboa), mas pouco depois informou o controlo aéreo do aeroporto do incêndio.

O avião, operado pela companhia aérea norte-americana Polar Air Cargo, teve de regressar a Narita, obrigando ao encerramento de uma das duas pistas do aeroporto durante cerca de 30 minutos.

Em imagens transmitidas pela televisão pública japonesa NHK, o Boeing 777 despejou combustível no mar antes de pousar e aterrou de forma controlada na pista, sem causar feridos ou danos materiais.

Esta aeronave é do mesmo modelo do Boeing 777-300 ER da Singapore Airlines que, em 21 de maio, foi obrigado a aterrar de emergência em Banguecoque após ser sacudido em pleno voo por forte turbulência.

O incidente causou um morto, alegadamente por paragem cardíaca, e mais de 50 feridos, 20 dos quais em estado grave.

A aterragem de emergência de hoje é o mais recente de uma série de incidentes a afetar os aeroportos do Japão este ano.

Em 02 de janeiro, cinco membros da Guarda Costeira japonesa morreram na colisão de um aparelho com um avião comercial num outro aeroporto de Tóquio, Haneda, que obrigou à retirada de cerca de 400 pessoas e provocou um incêndio de grandes proporções.

Em 01 de fevereiro, as asas de dois aviões operados pela companhia aérea japonesa All Nippon Airways tocaram-se no aeroporto de Itami, na província de Osaca, no oeste do país, sem causar feridos.

Em 22 de abril, um avião da companhia aérea turca Turkish Airlines desviou-se da rota de aterragem designada no aeroporto de Haneda.