Em comunicado enviado à agencia Lusa, o comando de Badajoz da Guardia Civil revelou que o homem, de 28 anos, português, foi detido na altura do acidente, submetido a testes que revelaram “resultado positivo” para “três substâncias estupefacientes” e, depois, libertado, a aguardar o desenrolar do processo.

O homem foi detido “por dois supostos crimes de homicídio por imprudência grave” e “as provas incriminatórias” foram remetidas ao julgado de instrução criminal de Don Benito, na província de Badajoz, na Estremadura espanhola.

O acidente do veículo, no qual seguiam quatro portugueses, aconteceu na Autoestrada 5 (A5), junto a Terrefresneda, no município espanhol de Guareña (Badajoz), e provocou ferimentos no condutor e num passageiro, de 29 anos, e a morte dos outros dois ocupantes, um homem de 22 e uma mulher de 23 anos.