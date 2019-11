Além da população em idade escolar, cuja adesão à iniciativa tem sido "significativa" de acordo com a ANEPC, o exercício tem a intenção de ir alargando sucessivamente, ano após ano, a reflexão e o debate em torno da temática do risco sísmico e a participação nesta iniciativa a outros setores da sociedade civil.

"Para tal, consideramos estratégico envolver as organizações – públicas, privadas e associativas – neste desígnio coletivo, procurando para o efeito unir esforços e extrair sinergias do conjunto de toda a sociedade, de modo a que sejam alcançados graus de resiliência, individual e coletiva, cada vez maiores", salienta a ANEPC.

Assim, por todo o país, os Comandos Distritais de Operações de Socorro (CDOS) vão, em parceria com as comunidades locais, associações de bombeiros, serviços municipais de proteção civil, outros agentes de proteção civil e escolas, promover ações de sensibilização sobre a temática do risco sísmico e as medidas de autoproteção para fazer face ao mesmo, assim como dinamizar a realização do Exercício "A Terra Treme", na data e hora marcadas para o efeito.

Este exercício - que vai na 7.ª edição - é promovido anualmente pela ANEPC em parceria com a Direção-Geral de Educação (DGE) e a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEsTE).

No contexto do exercício, a ANEPC criou o sítio digital www.aterratreme.pt, no qual se podem obter informações sobre o exercício e recursos de divulgação.

A ANEPC, a DGE e a DGEsTE convidam ainda os cidadãos e as entidades a inscreverem-se em www.aterratreme.pt como demonstração do seu compromisso pessoal/institucional para com a causa da proteção e segurança.