“A Europa já salvou demasiadas vezes os bancos, está na altura de olhar para os povos, para as condições de vida concretas, precisamos de mínimos europeus para que em Portugal não se recebam salários bem abaixo dos mínimos e se paguem preços bem acima dos máximos”, defendeu Catarina Martins, em Matosinhos, no distrito do Porto, no final de uma arruada na Feira da Senhora da Hora.

A também ex-coordenadora do BE apontou “três ideias fundamentais” com que o partido se apresenta às eleições de dia 09 de junho: “Este mandato vai acabar quase ali em 2030, ou se faz alguma coisa sobre a transição climática agora, ou já não se faz. Portugal conhece os incêndios, os perigos, sabemos que precisamos de investimentos, o investimento europeu deve chegar a Portugal para podermos ter uma vida melhor, um território mais seguro”.

“Em segundo lugar, como é que vamos viver sem saber se os serviços públicos estão a funcionar ou não, se as reformas chegam para a vida, se os preços das casas são decentes, isto também é política europeia”.

“Os desafios na Europa vão ser os da Paz e para isso é preciso ter vontade de ter a paz, os desafios da Saúde, com uma população envelhecida, como é que podemos ter acesso a saúde a baixo custo para toda a gente para termos uma vida longa mas também de qualidade”, finalizou.