Na Polónia, país que faz fronteira com o território ucraniano, Biden vai encontrar-se com o homólogo polaco, Andrzej Duda, "para falar sobre a cooperação bilateral e esforços coletivos para apoiar a Ucrânia e fortalecer as capacidades de dissuasão da NATO", adiantou a Casa Branca quando anunciou a deslocação.

A visita, agendada até quarta-feira, também se destina a assegurar a continuação do envio de milhares de milhões de dólares em ajuda económica e militar à Ucrânia, num momento em que se prevê que a Rússia esteja a planear uma nova ofensiva.

Biden também irá estar com representantes do grupo Bucareste 9, que reúne países do leste europeu que são membros da Aliança Atlântica (Polónia, Roménia, Bulgária, República Checa, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia e Eslováquia).

Para terça-feira está previsto um discurso de Biden em Varsóvia no qual repetirá que os Estados Unidos apoiarão a Ucrânia "o tempo que for necessário", referiu a Casa Branca.

Biden visitou a Polónia apenas algumas semanas após a invasão russa em larga escala de 24 de fevereiro de 2022, e em dezembro recebeu em Washington o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, naquela que foi a primeira deslocação do líder ucraniano ao estrangeiro desde o início da guerra.