Bill Gates, fundador da Microsoft, anunciou publicamente esta sexta-feira a sua decisão de deixar os dois conselhos de administração a que pertencia, a da gigante tecnológica e a da Berkshire Hathaway. A razão prende-se com a vontade de se dedicar a "prioridades filantrópicas", entre as quais: o desenvolvimento da saúde pública, a educação e o combate às alterações climáticas.

"As lideranças de Berkshire e da Microsoft nunca foram tão fortes, é o momento certo para sair", escreveu o milionário norte-americano na sua conta da rede social Linkedin, onde anunciou a decisão.

No comunicado, Bill Gates confessa que ter feito parte do conselho de administração da Berkshire foi uma das "maiores honras" da sua carreira. "Eu e o Warren éramos os melhores amigos ainda antes de eu ter entrado e continuaremos a sê-lo. Estou ansioso por continuar a nossa parceria como co-administradores da Fundação Bill & Melinda Gates e como co-fundadores da Giving People," escreveu.

"Com todo o respeito pela Microsoft, deixar o conselho de administração não significa deixar a empresa. A Microsoft será sempre uma parte importante do trabalho da minha vida e continuarei envolvido através da Satya [CEO da Microsoft] e pela liderança técnica, para ajudar a moldar a visão e a atingir os objetivos ambiciosos da empresa. Sinto-me mais otimista do que nunca sobre o progresso que a empresa está a alcançar e como ela pode continuar a beneficiar o mundo", pode ler-se.