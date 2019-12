“Reuni com a Confraria da Virgem Imaculada (Monte da Virgem, Gaia) para a revalorização do espaço e edificação de um novo templo. Com a bênção de Maria, será, certamente, o segundo maior santuário de Portugal, depois de Fátima. Haverá novidades brevemente”, escreveu, na quarta-feira à noite, Manuel Linda na rede social Twitter.

Contactada hoje pela agência Lusa, fonte da Diocese do Porto confirmou que “esta semana ocorreram reuniões entre o bispo e a Confraria Monte da Virgem Imaculada”.

“O projeto está numa fase muito embrionária, mas há intenção e vontade de requalificar aquela zona. Será algo que honrará muito a Diocese e o concelho de Vila Nova de Gaia”, referiu a mesma fonte.

A confraria, que é tutelada pela Diocese do Porto, é a entidade proprietária de um espaço no Monte da Virgem onde está edificada uma igreja.

O santuário do Monte da Virgem localiza-se na margem esquerda do rio Douro, num extremo da freguesia de Oliveira do Douro, de frente para a cidade do Porto.

Inicialmente conhecido como Monte Grande, viu o seu nome alterar-se com a construção, iniciada em 1905, da Capela à Virgem Imaculada, inaugurada em 1937.