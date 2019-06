“O nosso objetivo é, naturalmente, trazer mais uma vez para cima da mesa as questões da Segurança Social e, sobretudo, as questões relacionadas com as pensões, nomeadamente de quem trabalhou muitos anos e tem carreiras contributivas longas”, disse o deputado bloquista José Soeiro à agência Lusa.

Na interpelação ao Governo, no plenário da Assembleia da República, com duração prevista de mais de duas horas, os bloquistas querem respostas, nomeadamente por parte do responsável pela tutela, Vieira da Silva, sobre o fim do corte no valor das pensões para quem se reforma antes dos 66 anos e sete meses, pois era esperado que quem tivesse 63 anos de idade, com 40 de descontos, aos 60 anos, deixaria de ter penalização no primeiro semestre do ano e que quem tivesse 70 anos de idade e 40 de descontos deixaria de ter o referido corte a partir de outubro.

“A compatibilização do fim do fator de sustentabilidade, que incluímos no Orçamento do Estado para 2019, com estes regimes especiais da Caixa Geral de Aposentações e de desgaste rápido, que continuam hoje a ser penalizados, ficou de ser feita pelo Governo até final do primeiro semestre. O final do primeiro semestre está por dias, acaba no fim de semana, e, por isso, queremos interpelar o Governo sobre em que ponto está a execução desse compromisso inscrito no orçamento”, afirmou o parlamentar do BE, referindo também os regimes especiais de reforma antecipada das profissões como trabalhadores de minas e pedreiras, entre outros.