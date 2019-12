A informação foi prestada este sábado pelo ministro interino do Governo da Bolívia, Arturo Murillo, após o incidente de sexta-feira, que envolveu funcionários da embaixada da Espanha que vieram acompanhados de “encapuzados” e “presumivelmente armados” para a residência da embaixadora mexicana naquele país, Maria Teresa Mercado.

A residência abriga uma dúzia de pessoas que foram acusadas pelo Governo interino da Bolívia de vários crimes, incluindo alguns ex-ministros de Morales.

Murillo disse aos jornalistas que pedirá pessoalmente à Presidente interina, Jeanine Ánez, e à ministra das Relações Exteriores, Karen Longaric, para fazer o pedido de troca de funcionários diplomáticos na embaixada espanhola em La Paz.

O Ministério das Relações Exteriores da Bolívia acusou na sexta-feira a embaixada espanhola em La Paz de cometer “ultrajes” à sua soberania no âmbito do incidente com a polícia boliviana que guarda a residência do embaixador mexicano.

O Governo espanhol esclareceu que a visita de seus diplomatas na Bolívia era exclusivamente de “cortesia” e negou que fosse para facilitar a saída de pessoas.