O voo, que durou mais de sete horas, “foi realizado em estrita conformidade com as normas internacionais de utilização do espaço aéreo”, indicou a entidade militar no Telegram, onde publicou um vídeo da missão.

Segundo a Defesa, foi uma missão planeada, durante a qual os bombardeiros foram escoltados por caças russos Su-30SM.

“Os pilotos da aviação estratégica realizam regularmente voos sobre as águas neutras do Ártico, do Atlântico Norte, dos mares Negro e Báltico e do Oceano Pacífico”, acrescentou o comando russo.

Este é o segundo voo deste tipo em menos de uma semana, depois do realizado no dia 06 de fevereiro por dois bombardeiros estratégicos Tu-160 sobre as águas neutras do Oceano Ártico e do Mar de Laptev.

As Forças Armadas russas realizam regularmente estas missões, que não foram interrompidas pela guerra na Ucrânia.

Em outubro passado, a Rússia também realizou uma missão de patrulha com aeronaves estratégicas Tu-95MS, acompanhadas por caças Su-35 da Força Aeroespacial russa, sobre o mar do Japão.