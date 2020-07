O álbum, com selo da Enchufada, é composto por 13 temas, uns originais e outros ‘remixes’, e conta com a participação, entre outros, da dupla peruana Dengue Dengue Dengue e dos portugueses PEDRO e Dino D’Santiago, segundo a agência de música e comunicação Arruada.

No mesmo dia em que é editada a compilação, acontece o Enchufada na Zona ON AIR, “um evento de música e conversas”, que será transmitido ‘online’, a partir do Lux Frágil.

Às 19:00 de sexta-feira começam “sete horas de DJ sets, atuações ao vivo e algumas conversas de vários artistas do universo da Enchufada, como Branko, Dino D’Santiago, Dengue Dengue Dengue, Lido Pimienta, DKVPZ, Kampire, Jamz Supernova, PEDRO ou Pierre Kwenders”.

O Enchufada na Zona ON AIR pode ser acompanhado, em direto, nas contas da editora Enchufada no Youtube e no Facebook.

O início da Enchufada na Zona, um projeto de Branko, data de 2017, com a edição do primeiro volume da compilação homónima, um programa na rádio inglesa NTS e a primeira noite, em Lisboa (no Estúdio Time Out).

Desde então já se realizaram outras noites Enchufada na Zona, em Lisboa e no Porto.

Em outubro do ano passado, a Enchufada na Zona aconteceu pela primeira vez em formato festival, ocupando o Capitólio, em Lisboa, durante dois dias.