“Vejam o assassinato de baleias patrocinado pela Noruega”, escreveu o presidente brasileiro nas redes sociais, colocando um link de um vídeo que mostra pessoas a matarem baleias.

O vídeo tem uma música de fundo melancólica e mostra animais que nascem num riacho a serem mortos na praia, dando as águas um tom vermelho de sangue.

Essas imagens ilustram uma cena de grindadráp (ou grind), uma tradicional caçada que ocorre nas Ilhas Faroe, posse dinamarquesa do Atlântico Norte.

Na Noruega, um país raro no mundo que permite a caça comercial de baleias, as baleias são caçadas – individualmente e com menos publicidade – no mar a partir de um barco usando um arpão com uma granada.