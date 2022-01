A Polícia Federal (PF) brasileira deteve na noite de domingo, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, uma mulher argentina que tentava embarcar para Portugal com cocaína oculta no puxador da mala, informaram hoje fontes policiais.

A mulher, de 37 anos, tentava embarcar com destino à cidade do Porto, num voo que faria conexão em Lisboa, quando foi surpreendida por agentes federais, segundo detalhou a PF em comunicado. A cidadã argentina, juntamente com a droga apreendida, foi encaminhada à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, para a formalização do auto de prisão em flagrante e será agora encaminhada ao sistema prisional. A detida "ficará à disposição da Justiça Federal e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão", ainda de acordo com a corporação, que não detalhou a quantidade de cocaína apreendida. Apesar de não ter produção própria de cocaína, o Brasil é um dos principais pontos de passagem da droga proveniente de outros países da América Latina, com destino à Europa, e Portugal tem-se tornado numa das portas de passagem de estupefacientes para o continente europeu.