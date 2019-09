Antes de todas as intervenções no ilb, sozinho ou partilhando palco com outros escritores, Luiz Ruffato ergueu, de pé, uma bandeira vermelha com a frase “Lula Livre” a letras brancas. Assumiu à Lusa que vai continuar a fazê-lo até o antigo presidente do Brasil “ser libertado.”

“Não é que eu ache ou deixe de achar que o Lula teve alguma participação no golpe. Não sei se teve. Penso que não, mas não tenho a certeza porque ele não foi julgado. Quando eu levanto a minha bandeira é porque quero questionar a eleição de Bolsonaro e a prisão do Lula”, revelou em entrevista.

“Faço uma separação muito grande entre a minha produção literária e a minha intervenção intelectual. Não que os meus livros não sejam políticos, são totalmente políticos, mas acho que não têm essa função de combate, mas sim de reflexão. É oferecer uma reflexão ao leitor a partir da visão de um homem. O meu papel intelectual é este que me trouxe cá”, acrescentou.

Luiz Ruffato editou, em setembro do ano passado, no Brasil, o livro “O Verão Tardio”, o seu sexto romance, que propõe uma reflexão sobre uma sociedade em que as classes sociais romperam o diálogo.

“A busca do diálogo é sempre importante, ele é fundamental para qualquer sociedade, o problema é quando estás disponível para dialogar, mas ninguém está disposto a dialogar contigo. Curiosamente ‘O Verão Tardio’, que foi escrito antes desta polarização no Brasil, acaba por tratar precisamente isso, a absoluta falta de diálogo entre as classes sociais, a absoluta falta de um ‘norte’ comum”, relatou o escritor brasileiro, acrescentando que o país atravessa “uma situação muito complicada”, encontrando-se “num beco sem saída”.