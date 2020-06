A rutura da barragem na cidade de Sairé, no nordeste do país, foi confirmada pelo autarca do município, que afirmou nunca ter visto uma “quantidade de água” tão elevada na região. Localidades vizinhas como Barra de Guabiraba e Cortês estão também a ser afetadas.

A estrutura que ruiu situava-se no rio Sirinhaém, que atravessa várias cidades pernambucanas.

“Essa barragem já tinha 20 anos de construção e, infelizmente, não aguentou o volume das chuvas. (…) A prefeitura tem tomado as precauções, e está a comunicar aos ribeirinhos e a mandar o alerta para os [municípios] vizinhos. Essa quantidade de água nunca foi vista na cidade”, afirmou o prefeito de Sairé, Fernando Pergentino, num vídeo partilhados nas redes sociais.

Ainda não há informações sobre a existência de feridos ou vítimas mortais.