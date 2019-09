“Tendo em conta a atual posição britânica, é difícil perceber como podemos chegar a uma solução juridicamente operacional que responde a todos os objetivos do mecanismo de salvaguarda [para a fronteira irlandesa]”, declarou Michel Barnier em Berlim, numa conferência de imprensa conjunta com o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas.

As declarações do principal negociador da União Europeia para o ‘Brexit’ acontecem num momento em que Bruxelas está a analisar “documentos técnicos confidenciais que refletem as ideias que o Reino Unido tem avançado” para rever o Acordo de Saída, enviados na semana passada pelo Governo britânico à Comissão Europeia.

Estimando que esta é uma fase “difícil e sensível” das negociações e que “a bola está do lado” do Governo liderado por Boris Johnson, Barnier admitiu que, “neste momento, não há base para um acordo” entre a UE e o Reino Unido.

O principal obstáculo a um entendimento entre Bruxelas e Londres é a solução de último recurso para a fronteira irlandesa, comummente designada por ‘backstop’, do qual os 27 não estão dispostos a abdicar.

Este mecanismo de salvaguarda pretende evitar uma fronteira física do território britânico com a República da Irlanda, permitindo a livre circulação de produtos até entrar em vigor um acordo definitivo, mas implica que a Irlanda do Norte e Reino Unido fiquem sujeitos a certas regras do mercado único e união aduaneira, uma solução que Johnson recusa.