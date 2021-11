Em declarações à Lusa, o adjunto do Comandante da Capitania dos Portos do Douro e Leixões, Serrano da Paz, referiu que no mar está já uma embarcação, estando previsto o apoio de um helicóptero da Força Aérea.

Estão também envolvidos nas buscas, em terra, elementos da Polícia Marítima e dos Bombeiros de Vila Nova de Gaia.

O praticante de parapente desapareceu no domingo, cerca das 15:00, após cair na água na praia de Canide Norte, no concelho de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto.

Na sequência de um alerta recebido pelas 15:10, no domingo, através de popular, a informar que tinha avistado um praticante de parapente a cair à água, foram de imediato iniciadas buscas no local.

As buscas, interrompidas ao final da tarde de domingo sem que se tivesse encontrado a alegada vítima, foram retomadas hoje ao início da manhã.