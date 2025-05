As operações de buscas pelas duas crianças desaparecidas na tarde de domingo no mar da Praia do Pedrógão, no concelho de Leiria, prosseguem hoje, anunciou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Segundo um comunicado da AMN, “nas operações de busca estão empenhados, por mar, tripulantes da Estação Salva-vidas da Nazaré e da Figueira da Foz”, e o navio da Marinha Portuguesa “Viana do Castelo”. Por terra, as buscas estão a ser efetuadas por “elementos do Comando Local da Polícia Marítima da Nazaré, apoiados por um ‘drone’”, sendo que “será também empenhada uma aeronave da Força Aérea Portuguesa”. As buscas são coordenadas pelo capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima da Nazaré, João Lourenço. A AMN adiantou que os menores, dois irmãos, desapareceram depois de, “alegadamente, estarem a banhos” na Praia do Pedrógão que “ainda não se encontra vigiada nesta altura do ano”. O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima continua a prestar apoio à família. O alerta para o desaparecimento das crianças, dois irmãos, foi feito pelas 17h25 de domingo, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, tendo sido iniciadas buscas por mar, terra e ar. Na segunda-feira, João Lourenço disse à agência Lusa que os menores, que se encontravam acompanhados da família, “foram para dentro de água e foram arrastados por uma onda”. A presidente da União de Freguesias de Monte Redondo e Carreira, Céline Gaspar, disse nesse dia que a família, quatro menores e a avó, reside, desde janeiro, em Monte Redondo. Três dos menores frequentam o Colégio Dr. Luís Pereira da Costa e outro o Centro Escolar de Monte Redondo, declarou Céline Gaspar, acrescentando que, pela informação de que dispõe, os pais são emigrantes no Canadá. Numa nota de imprensa emitida na segunda-feira, a Câmara Municipal de Leiria assegurou que está a acompanhar o desaparecimento dos menores com “preocupação e consternação”. “Neste momento de angústia, queremos expressar a nossa total solidariedade para com a família e amigos das crianças, bem como com a comunidade educativa de Monte Redondo, onde os menores estudavam e residiam desde janeiro”. A autarquia reforçou o apelo à população para que adote uma conduta preventiva, principalmente em áreas não vigiadas.