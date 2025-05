“Num primeiro concurso apenas serão atribuídos até 400 dísticos aos mais de 1.000 tuk-tuks a circular na cidade”, adiantou à Lusa o executivo presidido por Carlos Moedas.

Em reunião privada da Câmara Municipal, a proposta para submeter a consulta pública o projeto de Regulamento de Ordenamento da Paragem e Estacionamento de Veículos Afetos à Animação Turística Não Pesados no Município de Lisboa, subscrita pela liderança PSD/CDS-PP, foi aprovada com a abstenção de PCP, Livre e BE e os votos a favor dos proponentes, PS e Cidadãos Por Lisboa, informou fonte oficial da autarquia.

“A par da proibição de circulação de tuk-tuks em 337 ruas, que entrou em vigor no dia 01 de abril, e do reforço da fiscalização por parte da EMEL e Polícia Municipal, este regulamento dá mais um passo firme para a disciplina e ordenamento desta atividade”, afirmou o vice-presidente da Câmara de Lisboa, Filipe Anacoreta Correia, que tem o pelouro da Mobilidade.

Numa nota enviada à agência Lusa, Anacoreta Correia reforçou a necessidade de “promover o respeito pelos lisboetas e alcançar uma melhor conciliação entre quem reside e a atividade turística”, adiantando que o regulamento aprovado seguirá para discussão pública, pelo período de 30 dias, e, depois desta fase, “poderá entrar em vigor durante o período de verão”.

Segundo a liderança PSD/CDS-PP, este regulamento pretende “reduzir o número de tuk-tuks” mediante a criação de um dístico para autorização do estacionamento no espaço público.