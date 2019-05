“Sobre a decisão da maioria da Câmara de retirar o Coaf do Ministério da Justiça, lamento o ocorrido. Faz parte da democracia perder ou ganhar. Como se ganha ou como se perde também tem relevância. Agradeço aos 210 deputados que apoiaram o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o plano de fortalecimento do Coaf”, escreveu o governante no Twitter.

Sergio Moro assumiu em janeiro o ‘superministério’ da Justiça, no Governo de Jair Bolsonaro, que incluía a Segurança, a Controladoria-Geral da União e uma parte do Conselho de Controlo de Atividades Financeiras.

O principal projeto que o ministro defende, um controverso pacote chamado lei anticrime com novas normas para o combate a violência e a corrupção, tem sido alvo de críticas da sociedade civil e de parlamentares.

Moro ficou conhecido por ter sido o juiz responsável pelos processos da operação ‘Lava Jato’ em primeira instância e por ter condenado à prisão por corrupção o antigo Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT).