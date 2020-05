Na abertura da sessão do plenário na tarde de hoje, Maia endureceu o tom num discurso focado na defesa da preservação da democracia.

“É hora de todos nós elevarmos o nível do nosso entendimento, das nossas palavras e de nossas ações para nos tornarmos dignos de liderar o povo brasileiro. Senti necessidade imperiosa de falar nesse tom. […] Impuseram-se em razão da necessidade do diálogo respeitoso entre os Poderes, princípio basilar da nossa democracia. Faço um convite à pacificação dos espíritos, vigilantes e desarmados de preconceito de qualquer ordem, temos de trabalhar pelo Brasil”, declarou Rodrigo Maia.

O presidente da Câmara dos Deputados dirigiu-se aos juízes do Supremo Tribunal Federal (STF), declarando que o parlamento brasileiro “respeita e cumpre as decisões judiciais, mesmo quando delas discorda”, cumprindo a Constituição do país.

A posição de Rodrigo Maia surge após o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) brasileiro, general Augusto Heleno, ter classificado na última sexta-feira de “inconcebível” e “inacreditável” uma eventual apreensão do telemóvel do Presidente, Jair Bolsonaro, num pedido encaminhado pelo STF.

Na semana passada, o juiz Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, enviou à Procuradoria-Geral da República (PGR) pedidos judiciais apresentados por partidos políticos, que incluem a apreensão do telemóvel de Jair Bolsonaro.