Os congressistas debateram por mais de nove horas as oito propostas de mudanças em pontos específicos apresentadas por vários partidos, sete deles da oposição.

A controversa reforma, criticada por sindicatos, organizações sociais e partidos da oposição, cujo texto básico foi debatido na terça-feira e aprovado em segunda instância, deve ser entregue hoje ao Senado.

Entre as propostas estavam modificações em alguns cálculos de benefícios por tempo de contribuição para o regime de segurança social, as condições de trabalho de funcionários públicos expostos a agentes químicos e as regras na transição para o setor público daqueles que trabalham no privado.

Foram também discutidas as regras para o pagamento de trabalhadores de baixos rendimentos, benefícios para idosos e pessoas com deficiência, valores de pensão por morte e tetos mínimos para contribuições em caso de aposentação.

Todas as alterações propostas ao texto básico foram rejeitadas.

Na quarta-feira, a câmara baixa realizou a segunda dos duas votações necessárias para a aprovação do texto que define o quadro geral da reforma com o apoio de 370 deputados, 124 votos contra e uma abstenção.

Na primeira discussão, a 10 de julho, 379 deputados da câmara baixa do Congresso Nacional do Brasil votaram a favor e 131 pronunciaram-se contra.