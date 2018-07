A primeira, chamada “Saud’Arte”, decorre neste fim de semana nas Penhas da Saúde, sendo um evento de receção aos emigrantes do concelho que por estes dias regressam a Portugal. Até ao final do verão, o município vai empreender noutras apostas, como uma série de concertos organizados no centro histórico da Covilhã.

Atividades de montanha e natureza, bem como atividades culturais e musicais é o que podem esperar os que se dirigirem ao "Saud'Arte". “Com uma grande variedade de atividades, este acontecimento pretende reforçar o encontro de emigrantes com ligação afetiva à Covilhã e fomentar o seu orgulho e sentimento de pertença”, refere a autarquia em comunicado.

Está ainda programada uma mostra de produtos locais e uma homenagem aos pastores, enquanto guardiões de histórias e profundos conhecedores da Serra da Estrela, dos seus segredos e saberes.

A esta atividade junta-se um conjunto de iniciativas da Câmara Municipal da Covilhã que aliam a música e a arte urbana com o objetivo de aumentar a oferta cultura e dar vida ao centro histórico da cidade. Segundo a autarquia, os concertos, que apostam em "nova música portuguesa", serão realizados a cada sábado, entre 4 de agosto e 15 de setembro, tendo como cenário as diversas obras de artes urbanas que existem na cidade e sobre as quais será feito o respetivo enquadramento.

"O objetivo é o de que não seja apenas um concerto, queremos também contribuir para aumentar a cultura musical e o conhecimento sobre estas artes urbanas, que constituem um conteúdo tão relevante no nosso território e na nossa marca territorial", explicou a vereadora da Cultura deste município, Regina Gouveia.

Esta responsável adiantou igualmente que, além dos concertos, também haverá visitas-guiadas encenadas que partem e regressam ao local do concerto para que o público possa conhecer melhor o centro histórico e aderir à oferta musical.

A sequência de concertos tem início a 4 de agosto, com Sequin - nome artístico de Ana Miró - a atuar no Miradouro das Portas do Sol. As festividades prosseguem no dia 11, com o covilhanense João Salcedas e o seu projeto Jazz Sax Live Act, na Praça do Município, sendo que a 18 é a vez da artista Lince se mostrar no Largo de Nossa Senhora do Rosário. O último concerto de agosto decorre no dia 25, com o Campo das Festas a acolher um espetáculo solidário de apoio aos Bombeiros da Covilhã, a cargo dos Cassete Pirata.

Setembro começa logo com mais música, decorrendo no dia 1 o concerto de Senhor Doutor, junto às escadinhas do Castelo. No dia 8 o músico local Renato Folgado apresenta o seu novo espetáculo "Nós os Dois", no Largo da igreja de Santa Maria, e, a encerrar a iniciativa, Tio Rex atua, dia 15, no Paço 100 Pressa.

A autarquia frisa ainda que cada um dos concertos é realizado com o apoio de empresas da cidade, nomeadamente a Teleperformance, a Nata Lisboa, a Interprev, A Casa das Muralhas, a Casa com História e o Paço 100 Pressa.