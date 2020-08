Segundo a fonte do CDOS do Porto, o corte na circulação na EN14 (que liga o Porto a Braga), junto ao nó de acesso à A4, deveu-se ao despiste de um pesado de mercadorias, que se incendiou, entrou no parque de estacionamento da Makro de Leça de Balio e propagou o incêndio a um outro pesado e a um automóvel que ali estavam estacionados.

O alerta para este acidente, que provocou um ferido ligeiro, foi dado às 22:25.

Pelas 23:30 a EN14 continuava cortada nos dois sentidos junto ao nó da A4.

No local estavam, por essa hora, 35 operacionais apoiados por 13 veículos.

As causas do despiste ainda estão por apurar.