“Coimbra sem Abandono Académico” é o mote da campanha, promovida pela rede de parceiros do Fundo Solidário NEXT, que visa “apoiar os estudantes do ensino superior, com dificuldades financeiras e académicas”, afirmou a organização, numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Criado em 2010, o Fundo Solidário NEXT, fundado e coordenado pelo Instituto Universitário Justiça e Paz (IUJP) da Diocese de Coimbra, integra num grupo de instituições, entre as quais o Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), a Universidade de Coimbra (UC), a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC), a Cáritas Diocesana de Coimbra e o Centro de Acolhimento João Paulo II.

Cada uma das instituições de ensino superior público envolvidas vão dinamizar a recolha de fundos num dos dias de concerto da banda britânica, ou seja, quarta-feira, quinta-feira, sábado e domingo, “mobilizando 25 voluntários por dia, que serão distribuídos por cinco postos de angariação nas imediações do Estádio Cidade de Coimbra”, entre as 15:00 e as 19:00.

Os voluntários vão estar identificados e todas as pessoas que queiram contribuir podem fazer o seu donativo em numerário ou através de terminal de pagamento automático (TPA), que aceita cartão bancário e MB Way.

A campanha de angariação de fundos acontece também via ‘online’.

De acordo com a organização, esta iniciativa está a ser, desde já, uma “experiência muito positiva para o Fundo Solidário NEXT”.

“Podermos ver estudantes e não estudantes a mobilizar-se por esta causa e, sentirmos o apoio das instituições, é motivo de esperança”, disse, citado na nota, o diretor do IUJP, padre Paulo Simões.

O Fundo Solidário NEXT é um projeto social que, com o envolvimento e o apoio da comunidade, presta apoio a estudantes do ensino superior em Coimbra, combatendo a pobreza e a exclusão social, assim como o abandono e insucesso escolares.