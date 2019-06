A quantia, classificada pelas agências internacionais como surpreendente, foi anunciada pela presidente do Comité Nacional do Partido Republicano, Ronna McDaniel.

O montante supera de forma significativa os valores angariados pelos principais candidatos do Partido Democrata (que no total já perfazem 23) às eleições presidenciais de 2020, segundo referiu a agência noticiosa norte-americana Associated Press (AP).

Na segunda-feira à noite, durante um evento de angariação de fundos realizado em Manhattan relatado pelo jornal The Washington Post, o candidato democrata à corrida presidencial e vice-presidente da administração de Barack Obama, Joe Biden, indicou que a sua campanha já tinha angariado quase 20 milhões de dólares (17,8 milhões de euros).

Durante uma intervenção no evento, Biden avançou que a sua campanha, anunciada oficialmente no passado 25 de abril, já tinha angariado dinheiro de 360 mil doadores, com uma contribuição média de 55 dólares.

Dados que sugerem um montante total na ordem dos 19,8 milhões de dólares (17,6 milhões de euros).

O jornal The Washington Post também mencionou os valores alcançados por outro dos principais candidatos democratas, o senador Bernie Sanders.

O senador do Vermont, que anunciou em fevereiro passado que voltava a ser candidato à nomeação pelo Partido Democrata às presidenciais, informou ter angariado 18,2 milhões de dólares (16,2 milhões de euros) junto de 500 mil pessoas.

Bernie Sanders também informou ter outros 2,5 milhões de dólares (2,2 milhões de euros) em transferências de campanhas anteriores.

O atual Presidente Donald Trump já tinha anunciado em finais de março que tinha 48,7 milhões de dólares (43,4 milhões de euros) em dinheiro, quantia essa que está distribuída por três comités relacionados com a sua campanha de reeleição.

Em Orlando, e diante de uma multidão entusiasta de cerca de 20 mil pessoas, Trump lançou na terça-feira a sua campanha para a sua reeleição presidencial.

Durante o seu discurso, Trump reiterou as críticas aos ‘media’, não esquecendo a frase “Fake News”, e lançou duros ataques aos democratas, acusando-os de querer “destruir o sonho americano”.

Donald Trump, que procura um segundo mandato após a sua nomeação surpresa em 2016, prometeu “um sismo nas urnas” nas eleições de 2020, assegurando ainda: “Chegámos lá uma vez, chegaremos lá novamente. E desta vez, vamos terminar o trabalho”.