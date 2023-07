A estrela anglo-francesa era também conhecida pelo seu relacionamento profissional e pessoal com o músico Serge Gainsbourg. Jane foi considerada um ícone no final dos anos 1960 e 1970, escreve a BBC.

Nasceu em Inglaterra, mas foi em França que encontrou o caminho da fama.

A sua relação pessoal e artística com Gainsbourg tornou-a famosa em todo o mundo, após o sucesso internacional "Je t'aime... moi non plus".

O dueto foi gravado em 1968, meses depois de se encontrarem nas gravações do filme "Slogan".

O romance entre os dois durou 12 anos. Após a separação, mantiveram-se amigos, com Gainsbourg a continuar a escrever músicas para a cantora.

Birkin participou em filmes como "Blow Up" (1966), "Death on the Nile" (1978) e "Evil Under the Sun" (1982).

Na sua carreira como modelo, ajudou a criar tendências da moda, como a bolsa Birkin, comercializada pela conhecida marca Hermes.

Em setembro de 2021, Jane sofreu um derrame cerebral, forçando-a a cancelar a presença num festival de cinema americano.