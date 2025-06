A cerimónia, conhecida como "Trooping the Colour", decorre todos os anos em junho, embora o monarca celebre o seu aniversário a 14 de novembro, data em que completará 77 anos.

Pelo segundo ano consecutivo, Carlos III, atualmente em tratamento contra um cancro, participou no evento deslocando-se de carruagem pelo The Mall, a avenida até ao Palácio de Buckingham. Acompanhado pela rainha Camilla, o rei saudou as tropas e cumprimentou a multidão com um sorriso, envergando o seu uniforme militar. Camilla optou por um conjunto de cor creme.

Atrás do casal real seguiam, a cavalo e também em uniforme militar, o príncipe Eduardo, a princesa Ana e o príncipe William, herdeiro do trono.

A cerimónia contou ainda com a presença de um pequeno grupo de manifestantes anti-monarquia, que empunhavam bandeiras amarelas com a inscrição "Not My King" ("Não é o meu rei").

Este ano, o desfile ficou marcado por uma homenagem às vítimas do acidente da Air India, que se despenhou na Índia quando voava em direção a Londres, causando 279 mortes, incluindo 52 cidadãos britânicos, 7 portugueses e 1 canadiano. Um único sobrevivente — um homem de nacionalidade britânica — escapou com vida, num cenário considerado milagroso.

Além do minuto de silêncio, vários membros da família real, incluindo o próprio rei, usaram braçadeiras pretas em sinal de luto.

A cerimónia terminou com a tradicional exibição aérea, acompanhada pela família real a partir da varanda do Palácio de Buckingham.