Quatro pessoas da mesma família ficaram feridas em Grenoble, sudeste de França, após um carro ter abalroado uma multidão que festejava a vitória do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, no sábado à noite, declararam as autoridades.

“Um veículo terá perdido o controlo, atingindo quatro pessoas, duas das quais estão gravemente feridas, disseram as autoridades municipais à agência France-Presse (AFP), acrescentando que o condutor se entregou à polícia. Questionado pela AFP, o Ministério Público confirmou apenas que o condutor se encontra sob custódia policial. Fonte próxima do caso disseram que o ato não foi intencional. Segundo essa mesma fonte, o condutor circulava em alta velocidade na avenida Jean-Jaurès, uma das principais artérias de Grenoble, quando tentou fazer uma derrapagem controlada, atingindo a multidão reunida para celebrar a vitória do Paris Saint-Germain, que venceu o Inter de Milão (5-0) em Munique, na final da Liga dos Campeões. O veículo atropelou quatro pessoas: dois homens de 17 anos e duas mulheres de 23 e 46 anos, membros da mesma família, de acordo com a fonte próxima ao caso.