As autoridades alemãs solicitaram, esta segunda-feira, novas buscas, no âmbito do caso Madeleine McCann, que desapareceu há 18 anos na Praia da Luz, no Algarve.

A Polícia Judiciária portuguesa vai colaborar com as buscas, que deverão começar já esta terça-feira.

As diligências vão ser feitas entre a Praia da Luz e uma das casas onde Brückner residiu durante o período em que Madeleine desapareceu, a 3 de maio de 2007.

Segundo a CNN Portugal, a nova fase da investigação tem como objetivo procurar eventuais vestígios do corpo da criança.

O suspeito, que nega qualquer envolvimento no desaparecimento da criança, está a cumprir uma pena de prisão de sete anos por outro crime cometido em Portugal em 2005, quando violou uma idosa na Praia da Luz. Christian Brückner deve ser libertado em setembro.

Porque foi Christian Brückner acusado?

O cidadão alemão foi identificado como principal suspeito em 2020, quando cumpria pena de prisão pela violação de uma idosa em Portugal.

O suspeito já possuía antecedentes relacionados a abusos sexuais contra menores, o que chamou à atenção das autoridades.

Durante as investigações, foram realizadas buscas em propriedades ligadas ao suspeito, onde foram encontradas roupas infantis e seis pen drives com imagens pertubadoras.

O alemão nega as acusações, mas um ex-companheiro de cela alegou que o homem terá confessado o sequestro de uma jovem do seu apartamento de férias, no Algarve.

Brückner não foi acusado no caso do desaparecimento de Madeleine McCann, mas está sob investigação, uma vez que o alemão esteve muitos anos em Portugal, incluindo na Praia da Luz, na altura do desaparecimento de Maddie, em 2007.

Alegações de Julia Wandelt

Em 2023, uma jovem polaca alegou ser Madeleine McCann, nas redes sociais e apareceu em programas televisivos a falar sobre a possibilidade de ser a criança desaparecida.

Em fevereiro deste ano, a jovem foi detida no aeroporto de Bristol e acusada de assédio aos pais de Madeleine, Kate e Gerry McCann.

Pedido de desculpa da PJ

Também em 2023, uma delegação da Polícia Judiciária foi a Londres pedir desculpa aos pais de Madeleine McCann pela forma como foi investigado o desaparecimento da sua filha Madeleine.

O caso começou por ser investigado pelo inspector Gonçalo Amaral, que acabou afastado depois de o ter comentado publicamente para um jornal. O ex-inspetor publicou depois um livro e um documentário a acusar o casal McCann de ter assassinado a filha e de ter simulado um rapto.

A PJ mantém-se ao lado da polícia alemã, considerando que o único suspeito "credível" é o alemão Christian Bruckner, que viveu em Portugal entre 1998 e 2017.