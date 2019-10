Os restantes partidos que mais 'desperdiçaram' votos foram os estreantes Livre, Iniciativa Liberal e Chega, já que elegeram um deputado cada, e apenas pelo círculo de Lisboa.

Assim, fora de Lisboa, os 44.389 votos no Chega (66,81% do total), os 38.379 na Iniciativa Liberal (58,55%) e os 32.849 no Livre (59,02%) não serviram para eleger deputados.

Além do PS, que capitalizou todos os votos em si depositados para eleger deputados em todos os círculos eleitorais, o PSD foi o partido que menos desperdiçou votos, com 31.795 (2,24% do total do partido), correspondentes aos zero deputados eleitos pelos distritos alentejanos de Beja, Évora e Portalegre.

Fora dos partidos com assento parlamentar na nova legislatura, registaram-se 194.777 votos, correspondentes a 3,82% dos votos válidos (excluindo nulos ou brancos) em todos os partidos, e que não serviram para eleger qualquer deputado.

O PS ganhou as eleições legislativas de domingo com 36,65% dos votos, correspondentes a 106 mandatos de deputado na Assembleia da República, estando ainda os círculos da emigração (Europa e Fora da Europa) por apurar, e que dão direito, cada um, a dois mandatos.