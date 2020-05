O ministro das Finanças, Mário Centeno, disse hoje no parlamento que a quebra económica associada à covid-19 não deve afetar "a estabilidade social e institucional", um dia depois do primeiro-ministro ter reafirmado a confiança no governante.

"Não devemos, não podemos permitir que este interregno [económico] afete as instituições, a estabilidade económica e financeira e bancária de longo prazo, nem muito menos a estabilidade social e institucional", disse Mário Centeno durante o debate sobre os programas de Estabilidade e Nacional de Reformas, que decorre hoje no parlamento. Esta tarde, o ministro de Estado e das Finanças já tinha dito, em declarações ao Expresso, que "a crise foi ultrapassada", depois de na quarta-feira à noite o primeiro-ministro, António Costa, ter reafirmado a sua "confiança pessoal e política" em Mário Centeno, após uma reunião em São Bento num encontro em que, segundo um comunicado do gabinete do primeiro-ministro, "ficaram esclarecidas" as questões relativas à transferência para o Fundo de Resolução de 850 milhões de euros destinados ao Novo Banco.