Inaugurado em 1997, o Centro de Recuperação de Animais Silvestres da capital portuguesa está sediado em pleno Parque Florestal de Monsanto e foi construído para acolher no máximo 300 animais por ano.

No entanto, a médica veterinária e coordenadora do LxCRAS, Manuela Leite Mira, sublinhou à agência Lusa que o centro recebe “praticamente 2.000 animais por ano” e, em 22 anos, recebeu 20 mil animais.

“Este ano já ultrapassámos os mil [animais]”, referiu.

Dentro da clínica, Manuela Leite Mira e a veterinária Inês Caetano colocaram uma cria de peneireiro vulgar em cima da marquesa para fazerem um ‘check-up’ ao animal, que deu entrada com uma lesão ao nível da articulação.

As causas de entrada de animais selvagens no LxCRAS são várias: quedas de ninhos, atropelamentos, colisões, traumas, armadilhas, doenças e até eletrocussões.

De acordo com o relatório anual de 2018 desta instituição, a maior parte dos animais deu entrada devido a queda de ninho (37,1%) e trauma desconhecido (18%).

No caso do peneireiro vulgar, a reabilitação poderá não ser total e as veterinárias vão tentar endireitar a pata esquerda o suficiente para que esta ave se possa alimentar autonomamente.

“Os animais que são aqui entregues têm um único objetivo: serem reabilitados e devolvidos à natureza”, vincou a responsável, acrescentando, contudo, que, “quando são irrecuperáveis”, os animais costumam ser enviados para parques biológicos, para que “tenham algum fundamento, algum objetivo”, que costuma ser a “educação ambiental”.

Enquanto Manuela Leite Mira e Inês Caetano verificam a asa esquerda de um bufo-real, uma outra veterinária alimenta um andorinhão com a ajuda de uma pinça, massajando a goela da ave para ajudar a engolir.