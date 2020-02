No presente caso, o atirador “foi enganado por seu superior e os seus familiares que lhe prometeram indemnização” pela venda de uma casa, disse o general.

O soldado matou o seu superior e a sogra do último antes de continuar o seu massacre durante 17 horas.

O exército é omnipresente no país e o seu orçamento aumentou desde o último golpe de 2014.

Os líderes militares costumam fazer parte dos conselhos de empresas estatais da Tailândia, alguns têm grandes fortunas e são frequentemente designados para cargos ministeriais.

Os quartéis são acusados de abrigar atividades comerciais fora da lei, como agências imobiliárias e empresas de segurança privada, e os soldados às vezes são chamados a trabalhar para oficiais seniores.

O general, que se deve reformar em setembro, prometeu fazer uma limpeza para remover os generais e coronéis corruptos do exército.

Após o massacre, os tailandeses inundaram as redes sociais com críticas aos seus líderes, acusando-os de mostrar pouca empatia após de assassínios sem precedentes.

Até agora, nenhum membro da família real tailandesa, protegida de perto pelo exército, visitou os sobreviventes.

No domingo, o militar disparou indiscriminadamente no interior de um centro comercial em Nakhon Ratchasima, onde se barricou com vários reféns durante mais de 15 horas, resultando em 29 mortos e dezenas de feridos.

O autor dos disparos, Jakrapanth Thomma, foi morto pelas forças de segurança na superfície comercial, que tinha apenas uma zona de acesso.