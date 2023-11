O grupo, transportado no avião da Força Aérea Brasileira chegou às 23:30 (02:30 de terça-feira em Lisboa) à Base Aérea Militar de Brasília, tendo sido recebido pelo Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva.

Além das crianças, o grupo é composto por nove mulheres e seis homens. Quanto à nacionalidade, 22 são brasileiros, sete são palestinianos naturalizados e três são familiares de palestinianos.

Em Brasília, o grupo vai ficar hospedado por pelo menos dois dias no hotel militar de trânsito da Base Aérea e receber apoio psicológico, atendimento médico e vacinas.

Posteriormente, vários elementos do grupo vão seguir para outras cidades do Brasil, onde vão ficar em casa de parentes, e outros serão transferidos para um abrigo especializado em refugiados no interior do estado de São Paulo.

O Governo brasileiro tentava há mais de três semanas retirar os seus cidadãos do território palestiniano.

Lula condenou os ataques terroristas do Hamas contra Israel, mas na segunda-feira voltou a endurecer as críticas ao comportamento de Israel.

“A quantidade de mulheres e crianças que já morreram, e a quantidade de crianças desaparecidas a gente não tem conhecimento em outra guerra”, afirmou, lembrando que o “ato de terrorismo do Hamas” desencadeou a resposta israelita.

No entanto, “a solução do Estado de Israel é tão grave quanto foi a do Hamas”, afirmou.

Em 07 de outubro, o movimento islamita Hamas lançou um ataque surpresa contra o sul de Israel com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados, fazendo mais de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns.

Em resposta, Israel declarou guerra ao Hamas, que controla a Faixa de Gaza desde 2007 e é classificado como terrorista pela UE e pelos Estados Unidos, bombardeando várias infraestruturas do grupo em Gaza e impôs um cerco total ao território com corte de abastecimento de água, combustível e eletricidade.

Os bombardeamentos israelitas por ar, terra e mar causaram pelo menos 11.240 vítimas, na maioria civis, na Faixa de Gaza, indicou o Ministério da Saúde do Hamas.