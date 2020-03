Os projetos de resolução apresentados pelo Bloco de Esquerda e PCP foram chumbados com os votos contra do PS e da Iniciativa Liberal e as abstenções do PSD, CDS e de seis deputados socialistas: Pedro Coimbra, João Gouveia, André Pinotes Batista, Tiago Estevão Martins, Cristiana Jesus e Raquel Ferreira.

Um decreto-lei datado de 2008 “extinguiu a carreira de agente único de transportes coletivos, enquanto carreira da administração local, e determinou a integração dos profissionais em causa na categoria geral de assistentes operacionais”, começa por lembrar o texto do BE.

“Os agentes únicos de transportes coletivos foram, assim, colocados numa categoria de carácter geral, não estando claramente definidos os conteúdos das suas funções, nem a especificidade da sua atividade de profissionais com qualificações e exigências diferenciadas”, continuam os bloquistas.

Neste sentido, o projeto de resolução do BE recomendava ao Governo que crie e regulamente a carreira especial de Agente Único de Transportes Coletivos, “integrando nela os assistentes operacionais que nos diversos serviços municipalizados do país, desempenham atualmente, de facto, as funções específicas próprias daquela carreira”.