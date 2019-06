De acordo com o relatório anual sobre a “prática de atos discriminatórios em razão da deficiência e do risco agravado de saúde”, as 911 queixas apresentadas em 2018 representam uma diminuição de mais de 100 em relação a 2017, quando foram feitas 1.024 participações.

As queixas foram apresentadas maioritariamente à Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica (ASAE), com 389 participações recebidas, e ao Provedor de Justiça, com 339 registos.

O Instituto dos Registos e Notariado, a Inspeção-Geral de Finanças e o INR receberam dezenas de queixas, sendo que as restantes entidades na lista de queixas apresentadas registam menos de uma dezena de participações, entre as quais se encontram as inspeções-gerais dos serviços de Justiça, Educação e Ciência, Administração Interna, dos ministérios do Trabalho e da Agricultura, para além do Instituto da Segurança Social, da Entidade Reguladora para a Comunicação Social e da Autoridade Nacional de Aviação Civil, entre outros.

Entre 2017 e 2018 disparou o número de queixas apresentadas à ASAE, salienta o relatório do INR, com um aumento de nove queixas para 389, na sua grande maioria por “prática discriminatória enquadrável na recusa ou limitação de acesso ao meio edificado ou a locais públicos ou abertos ao público”.

As acessibilidades motivaram mais de metade das queixas em 2018, com 512 participações, contra as 291 de 2017, seguindo-se na lista o condicionamento ou limitação de direitos, com 244 (155 em 2017).