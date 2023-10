A poucos minutos das 13:00 (11:00 de Lisboa) os foguetes disparados de Gaza foram apontados contra a periferia leste da cidade, não provocando vítimas.

Hoje, a meio da manhã, as autoridades israelitas decretaram a evacuação da cidade que já estava parcialmente desocupada porque parte da população tem abandonado as casas ao longo dos últimos dias.

Alguns autocarros de passageiros deslocaram-se para norte acompanhados de pequenas colunas de veículos civis escoltados pelas forças de segurança, que montaram uma operação de retirada dos residentes.

São muito poucos os automóveis estacionados na cidade deserta a leste de Gaza e a maior parte das residências tem as janelas fechadas, com persianas fechadas ou com as cortinas corridas.

A artilharia de campanha de Israel continua a atingir Gaza e, ao contrário dos últimos dias, é percetível a passagem de aviões de combate, a grande altitude sobre o enclave.

