“Os incêndios deste ano na Amazónia, o rápido aquecimento do Ártico, os recifes de coral a morrer e as ondas de calor e inundações sem precedentes por todo o mundo, são os mais claros sinais de que as atividades humanas estão a empurrar o planeta cada vez para mais longe do estado estável de que desfrutamos durante 10.000 anos”, disse Johan Rockström, diretor do Instituto Potsdam de Pesquisa sobre as Alterações Climáticas e copresidente da Future Earth.

A Comissão da Terra e a rede de metas científicas fazem parte da “Global Commons Aliance”, que junta organizações que visam transformar os sistemas económicos de forma a garantir que a Terra continua habitável.

A aliança, lançada em junho, inclui o portal “Earth HQ”, que vai compartilhar o panorama geral de desempenho dos sistemas da Terra e acompanhará os progressos feitos.

Os 19 comissários incluem cientistas de renome em ciência naturais e sociais de 13 países: Argentina, Austrália (2), China (2), França, Alemanha (2), Gana, Índia, Japão, Quénia, Holanda (2), Reino Unido e Estados Unidos (4).