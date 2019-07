Numa carta aberta subscrita por 120 instituições europeias, incluindo 70 investigadores portugueses, pedem "medidas legais que permitam aos cientistas europeus e às empresas que desenvolvem novas variedades de plantas aplicarem a edição de genoma para uma agricultura e produção alimentar sustentáveis".

O tribunal decidiu equiparar as plantas alvo de "melhoramento de precisão" aos organismos geneticamente modificados (OGM), sujeitando-as à "restritiva legislação que regula os OGM, com grande prejuízo para a ciência, a agricultura e a sociedade".

A edição de genoma faz alterações "simples e dirigidas" com técnicas que "não contêm genes estranhos e são no mínimo tão seguras" como as que foram obtidas com técnicas convencionais, que, ao contrário dos OGM, não são "induzidas por mutações".

Aliás, não existe maneira de distinguir organismos sujeitos a edição de genoma daqueles "em que ocorreram modificações naturais espontâneas", salientam os cientistas, porque se preservam "os genes bons que a planta acumulou ao longo de centenas de gerações".