Responsáveis do Museu Americano de História Natural depararam-se com esta descoberta quando estavam a preparar uma cena que mostrava a chamada Nuvem de Oort, situada numa região além de Plutão, cheia de vestígios gelados da formação do sistema solar.

Diversos cometas podem vir em direção à Terra a partir desta nuvem, mas os cientistas nunca descobriram a sua verdadeira forma.

Tudo começou quando no Museu Americano de História Natural, no outono passado, os especialistas estavam a trabalhar na exposição denominada “Encontros na Via Láctea”, moldada pelos movimentos das estrelas e de outros objetos celestes.

Diversos cometas podem vir em direção à Terra a partir desta nuvem, mas os cientistas nunca descobriram a sua verdadeira forma.

Uma noite, enquanto observavam a cena da Nuvem de Oort, os cientistas repararam em algo estranho projetado na cúpula do planetário.

“Porque é que está ali uma espiral?”, questionou Jackie Faherty, um astrofísico que dirige os programas educativos do museu e que ajudou a montar o espetáculo do planetário.

A secção interior da Nuvem de Oort, composta por milhares de milhões de cometas, assemelha-se a uma barra com dois braços ondulantes, semelhante à forma da galáxia Via Láctea.

Há muito que os cientistas pensavam que a Nuvem de Oort tinha a forma de uma esfera ou de uma concha achatada, deformada pelo empurrão e pela atração de outros planetas e da própria Via Láctea.

O espetáculo do planetário deu a entender que poderia haver uma forma mais complexa no seu interior.

O museu contactou um investigador que forneceu os dados da Nuvem de Oort para o espetáculo, que também ficou surpreendido ao ver a espiral.

“É uma espécie de acidente bizarro o facto de ter acontecido”, disse David Nesvorny do Southwest Research Institute.

Apercebendo-se de que tinham tropeçado em algo novo, os investigadores publicaram as suas descobertas no início deste ano no The Astrophysical Journal.

A espiral é “uma mudança notável na nossa compreensão do sistema solar exterior”, disse por correio eletrónico o cientista planetário Andre Izidoro, da Universidade Rice, que não esteve envolvido no estudo.

A descoberta, que se baseia em dados sobre a forma como os objetos celestes se movem e em simulações, será difícil de confirmar com observações. Mas saber mais sobre as órbitas de cometas distantes pode dar aos cientistas algumas pistas, disse Izidoro.

Ao preparar o espetáculo do planetário, os especialistas do museu não estavam à espera de uma janela para o funcionamento interno do universo. O espetáculo, narrado pelo ator Pedro Pascal, apresenta muitas cenas vivas que podem cativar o público mais do que a Nuvem de Oort, disse Jon Parker, do museu - incluindo uma fusão contínua da mini-galáxia Sagitário com a Via Láctea.

Por muito impressionantes e belas que sejam as imagens do espetáculo, o museu estava empenhado em torná-lo cientificamente exato. Foi isso que criou as condições perfeitas para tropeçar em algo novo, disse Carter Emmart, do museu.

“Nunca se sabe o que se vai encontrar”, disse Emmart.