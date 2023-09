Segundo Daniela Gomes, coordenadora da unidade de políticas sociais da CIM do Cávado, do projeto resultaram ainda um selo municipal e um guia de boas práticas para a igualdade e conciliação.

“No conjunto dos seis municípios da CIM [Braga, Barcelos, Amares, Vila Verde, Terras de Bouro e Esposende], foram definidas 27 novas medidas, complementares às que já vinham sendo postas em prática”, adiantou.

Daniela Gomes falava no seminário final do projeto “Cávado + Igual”, promovido pela CIM Cávado, em parceria com o Instituto Universitário de Lisboa, através da Unidade de Investigação, Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, e com o KUN Centre for Equality and Diversity, da Noruega.

Entre as novas medidas propostas, consta, desde logo, a possibilidade de concessão de meio dia por mês aos trabalhadores para tratar de assuntos pessoais.

Outras medidas são a atribuição de dispensas de serviço de meio dia no aniversário dos filhos até aos 12 anos e de meio dia para acompanhamento dos filhos até aos 20 anos nas fases de transição de níveis de ensino.

A existência de cantina para trabalhadores a um preço acessível e de espaço ou equipamentos para quem prefere levar a própria refeição é outra das medidas.

Do rol de novas medidas, fazem ainda parte a criação de um gabinete de saúde e bem-estar e a implementação de ginástica laboral, seja nas instalações do município seja ‘online’ no posto de trabalho, e de um programa de férias escolares a baixo custo para descendentes entre os 6 e os 14 anos.

Do projeto, que decorreu durante três anos, resultou a criação de um documento estratégico intermunicipal, que vai balizar a atuação dos municípios na área da igualdade e da conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar dos funcionários.