Agendada para as 18:00 de Bruxelas (menos uma hora em Lisboa), a reunião extraordinária dos chefes de Estado e de Governo começou às 21:23 horas locais, segundo informou Preben Aamann, o porta-voz do presidente do Conselho Europeu, na sua conta na rede social Twitter.

O atraso no início dos trabalhos justifica-se pelas reuniões de última hora na sede do Conselho em Bruxelas, quer a nível bilateral, quer em formato mais alargado, como aquela que reuniu os líderes pertencentes ao Partido Popular Europeu ou aquela que juntou na mesma sala Itália e o grupo de Visegrado, ou seja, os declarados opositores à nomeação do socialista holandês Frans Timmermans para a presidência da Comissão Europeia.

A oposição dos líderes do PPE à proposta desenhada na cidade japonesa de Osaka pela chanceler alemã, Angela Merkel, pertencente àquela família política, pelo presidente francês, Emmanuel Macron, pelo presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, e pelo primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, diminuiu as hipóteses reais de o candidato principal dos socialistas chegar ao cargo mais ambicionado da União Europeia.

“Enquanto PPE, não concordámos com o ‘pacote’ que foi negociado em Osaka. Penso que é correto dizer que há uma grande oposição a essa proposta do ponto de vista do PPE. A grande maioria dos primeiros-ministros da nossa família não acredita que devamos abdicar da presidência da Comissão tão facilmente, sem uma luta”, declarou o primeiro-ministro irlandês à chegada à reunião.

Além de Leo Varadkar, também o primeiro-ministro búlgaro, Boyko Borissov, e o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, se pronunciaram contra a entrega da presidência do executivo comunitário aos socialistas, segunda força política nas eleições europeias de maio, com 154 eurodeputados eleitos, menos 28 do que os conservadores.