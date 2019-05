A avaria do comboio aconteceu na estação do Terreiro do Paço, pelas 10:43, e foi traçado um cenário pouco animador uma vez que segundo a informação disponibilizada na página oficial da empresa podia ler-se: “não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada”.

Em circulação estava um comboio longo, de seis carruagens.

A linha Azul do metro liga as estações da Reboleira e Santa Apolónia, encontra-se agora com a situação nornalizada, confirmou o SAPO24 junto do metropolitano de Lisboa.