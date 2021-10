Os trabalhadores do Metro de Lisboa cumpriram hoje uma nova greve parcial, entre as 05:00 e as 09:30, em protesto contra o congelamento salarial, exigindo o preenchimento imediato do quadro operacional e as progressões na carreira.

Em declarações hoje de manhã à Lusa, Anabela Carvalheira, da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS), disse que a adesão à greve era elevada, encontrando-se as estações encerradas.

“Até esta hora [06:45], os trabalhadores que deviam ter entrado ao serviço não entraram. Não temos maquinistas, nem posto de comando central, o que significa que todas as estações estão fechadas. Não há circulação de comboios”, disse Anabela Carvalheira.

Na origem da greve estão, segundo Anabela Carvalheira, várias questões que “vão além da matéria salarial”, sublinhando a importância do “preenchimento imediato do quadro operacional e as progressões na carreira”.

Anabela Carvalheira disse que há um aumento do descontentamento e os trabalhadores exigem não só um aumento salarial, mas também melhores condições de vida e de trabalho, de forma a promover a continuidade de um bom serviço público de transporte.

“Nós temos aprovado pelos trabalhadores este período de lutas, mas não significa que não possamos até lá resolver esta questão, desde que haja vontade do Governo e do conselho de administração. Estamos disponíveis para em qualquer altura arranjar soluções”, concluiu.

A greve ocorreu entre as 05:00 e as 09:30, para a generalidade dos trabalhadores, e das 09:30 às 12:30 para o setor administrativo e técnico, de acordo com o sindicato. A paralisação repete-se na quinta-feira.

Está também previsto mais um dia de greve parcial em 02 de novembro e uma greve de 24 horas em 04 de novembro.

O pré-aviso de greve foi entregue em 06 de outubro “devido à falta de respostas às questões colocadas, quer em reuniões com o ministro do Ambiente, quer com o presidente do Metropolitano de Lisboa”, segundo a FECTRANS.

Os trabalhadores do metro realizaram greves parciais ao serviço em maio e junho tendo em conta as mesmas reivindicações apresentadas para a nova paralisação.

O Metropolitano de Lisboa opera com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião), das 06:30 às 01:00 todos os dias.