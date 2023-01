“Estamos a tentar chegar a um acordo com empreiteiro, por várias dificuldades está a ser complicado, mas queremos realmente, ainda temos esperança de o conseguir fazer muito breve. Se não conseguirmos, então depois temos que ir para outro caminho”, declarou a vereadora das Obras Municipais, Filipa Roseta (PSD), referindo-se à obra de construção de um parque urbano de 20 hectares na freguesia de Carnide.

A autarca falava na reunião da Assembleia Municipal de Lisboa, em resposta a questões do deputado do PCP Fábio Sousa, que é também presidente da Junta de Freguesia de Carnide e que tem alertado sobre o estado de abandono dos terrenos destinados ao projeto da futura feira popular, idealizado pelo anterior executivo, sob a presidência do socialista Fernando Medina.

Filipa Roseta lembrou que a obra deste parque verde em Carnide foi adjudicada em 2018 e “devia estar acabada em 2020”, indicando que quando o atual executivo tomou posse, em outubro de 2021, o empreiteiro tinha abandonado a construção e deixou “uma coisa meia feita”, em que, dos quatro milhões de euros previstos, executou dois milhões.

“Um embrulho muito difícil de desembrulhar”, reforçou a vereadora das Obras Municipais, referindo que a resolução do problema está a ser partilhada com as restantes forças políticas, para ter uma decisão unânime.

Apesar das dificuldades, a autarca perspetivou: “Ainda acreditamos que vamos levar isto a bom porto”.

Em julho, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), disse que é preciso repensar o conceito de feira popular, considerando que “parques de diversão no centro de cidade não fazem o mesmo sentido que faziam no passado”.

“Não é uma questão aqui de desistir do projeto, é que mesmo que eu não desistisse, ele desaparecia por si só”, afirmou Carlos Moedas, indicando que “não há ninguém” interessado em investir no projeto da Feira Popular em Carnide, pelo que o anterior executivo, sob a presidência do socialista Fernando Medina, “nunca fez nada sobre isso”.

O social-democrata priorizou a construção de “um parque verde com equipamentos para as pessoas”, com a possibilidade de uma parte do espaço na freguesia de Carnide ter alguns equipamentos de diversão.

As ideias do autarca do PSD já estavam inscritas no programa eleitoral da coligação Novos Tempos (PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança), com o qual conquistou a presidência da Câmara de Lisboa nas autárquicas de 2021 e em que se comprometeu a “transformar o atual projeto da Feira Popular”, apresentado em 2015 pelo anterior executivo camarário sob a presidência do socialista Fernando Medina, “para prever um novo parque urbano, com equipamentos de lazer e desporto, incluindo uma nova piscina exterior natural em Carnide, de grande dimensão, ambientalmente inovadora”.