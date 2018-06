“As conclusões possíveis, dada a distância temporal e a impossibilidade de localização de dados e documentos potencialmente relevantes, confirmam a existência de casos de vendas agressivas, em particular em algumas emissões de dívida, mas não permitem a identificação de evidências de prática generalizada de comercialização irregular de produtos financeiros”, disse Gabriela Dias na comissão de Orçamento e Finanças.

Apesar de ter admitido que nesta análise a CMVM se deparou com alguns problemas, nomeadamente de não identificação de documentos, a responsável pelo regulador dos mercados financeiros disse que a averiguação do que se passou no Banif com a venda de produtos financeiros envolveu um “esforço significativo”, em que contou com a ajuda do Banco de Portugal, com a “recolha e análise de milhões de registos de clientes, 400 gigabytes de informação e dezenas de entrevistas a ex-colaboradores e clientes”.

Em meados do ano passado, depois de ter recebido mais de mil reclamações de obrigacionistas do Banif que se queixam de vendas fraudulentas ('misselling'), a CMVM começou a avaliar a forma como foram vendidos os produtos financeiros pelo banco, inclusivamente com inspeções presenciais.

A intervenção hoje no parlamento da presidente da CMVM é a primeira conclusão conhecida desse processo.

Desde a resolução do Banif (em final de 2015), que os lesados do banco – representados na ALBOA – Associação de Lesados do Banif – pedem uma solução que os compense das perdas sofridas, à semelhança da encontrada para os lesados do papel comercial vendido pelo BES.

Para estes clientes era importante a prova de que houve vendas fraudulentas (‘misseling') no Banif, sobretudo quando era já maioritariamente detido pelo Estado, uma vez que isso poderia facilitar a criação de um mecanismo de compensação.

Em maio, o primeiro-ministro disse na Madeira que se a CMVM declarar que houve práticas incorretas no caso do Banif o Governo vai tratar a situação dos lesados.