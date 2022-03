Agir, Camané, Carminho e Miguel Araújo são alguns dos nomes que vão participar nesta iniciativa levada a cabo pelo Teatro São Luiz e para Associação Pão a Pão.

Segundo um comunicado conjunto, o concerto solidário contará ainda com a presença de Jorge Palma, Maria João, Mário Laginha e a Orquestra da Metropolitana de Lisboa — Quarteto de Cordas (Ana Pereira, Joana Dias, Joana Cipriano, Catarina Gonçalves).

Os Clã e Salvador Sobral vão também participar com um vídeo enviado especialmente para o espetáculo, que será transmitido às 21 horas na RTP1, Internacionais, RTP Play e Antena 1.

“As receitas da venda dos bilhetes e os donativos recebidos, através da conta Apoio aos Refugiados da Ucrânia — IBAN PT50 0036 0063 99100091709 19, revertem a favor da compra de bens essenciais para os refugiados da Ucrânia que cheguem a Portugal”, acrescenta a organização em comunicado enviado para a Lusa.

No dia do concerto, a partir das 19 horas, haverá também um posto de recolha de produtos de higiene para bebés, fraldas e brinquedos à porta do Teatro São Luiz, numa iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa, através do Gabinete de Proteção Civil.

A associação Pão a Pão é uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento que promove a integração de pessoas refugiadas através do emprego.